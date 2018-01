Ein Video von youtube-User Tausend Sassa Tirol zeigt den Winterdienst extrem. Aufgenommen wurde es am 09. Januar 2018 in Österreich. Durch die warmen Temperaturen wurde das Schneeräumen in der Gemeinde Prägraten am Großvenediger in Osttirol zur Matschräumung, so der Filmemacher.

Für das GPS nutzte er eine Gopro Hero 5 und dem Schnee beziehungsweise Matsch geht es mit einem Kronberger Schneepflug an den Kragen. Im Einsatz ist außerdem ein Massey Ferguson 5445 Traktor, so der Landwirt.