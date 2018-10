Nicht der Wolf: Hund hetzt Schafherde

In Butzbach in Hessen macht ein Hund einem Schäfer große Probleme, meldet das Polizeipräsidium Mittelhessen. Am Samstag vor einer Woche graste eine Schafherde entlang der Landstraße zwischen Bodenrod und Weiperfelden. Wie der Schäfer berichtet, soll gegen zehn Uhr ein Hund in die Umzäunung eingedrungen sein und die Schafe gehetzt haben.

Eines der Tiere sei dabei in Panik aus der Weide ausgebrochen und auf die Landstraße geflüchtet.