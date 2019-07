XXL-Farm, kein Geld für KTG Agrar-Gläubiger, neue Technik von Horsch

Auf der arabischen Halbinsel im Sultanat Oman entsteht eine Riesenfarm mit 25.000 Kühen. Eine Million Liter Milch will die Mazoon Dairy Company pro Tag produzieren.

Die Riesenfarm soll in den nächsten drei Monaten in Betrieb gehen. „In der ersten Phase werden wir mit 350.000 Litern Milch pro Tag beginnen“, sagte Saleh Al Shanfari, Geschäftsführer der Oman Food Investment Holding Company (OFIHC) zur Times of Oman. Neue XXL-Farm: 25.000 Kühe und 1 Million Liter Milch ...