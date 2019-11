Zorn über ein umstrittenes Kinderbuch

Dabei möchte ich eins klarstellen: Das Buch ist meines Erachtens tatsächlich eine kindgerechte Aufarbeitung zum Thema Essen. Nur bei der Nutztierhaltung hatte die Autorin offenbar eine Mission – und wenig Ahnung. Schlachtkälber würden aus Kostengründen zu Hauf von Dänemark nach Deutschland und Italien gekarrt. Nur in der Bioerzeugung hätten die Tiere gesundes Futter, Licht und Luft. Die „Massentierhaltung“ – also offenbar alles außer bio – verfüttere „Wachstumsmittel“ und verweigere den Tieren Tageslicht.

Diese Behauptungen ließen sich einfach widerlegen – wenn denn jemand zuhören würde. Unter den Fans des Büchleins scheint es kaum Interesse an einer Diskussion zu geben. Der Klett-Verlag dagegen erklärte, die Buchinhalte in der nächsten Ausgabe eventuell überarbeiten zu wollen. Es lohnt sich also, dranzubleiben.