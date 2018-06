Zug kollidiert mit Schafherde: 45 Tiere tot

Heute Morgen gegen 04:40 Uhr kollidierte ein Zug der SBB Deutschland ("Seehas") auf der Fahrt von Singen (Hohentwiel) nach Engen in Baden-Württemberg mit einer Schafherde , wie die Bundespolizeiinspektion Konstanz berichtet. Dadurch kamen nach jetzigem Stand etwa 45 Tiere ums Leben.

Ermittlungen: Schafe auf Bahngleis

Die Bahnstrecke von Singen nach Engen war in der Folge bis kurz nach 6 Uhr morgens komplett gesperrt. Wie die Schafe in den Gefahrenbereich gelangen konnten, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen der Bundespolizei, erklären die Beamten in einer Pressemeldung.