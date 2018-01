Zustand der Ackerflächen, Plastik teurer als Weizen und Ackerstatus

Zustand der Ackerflächen

Fenja schreibt: "Mich würde interessieren, wie bei euch Landwirten (speziell in SH und HH) die Flächen aussehen. Wir haben - wie viele andere in der Gegend - noch ein wenig Mais stehen und kommen bis jetzt nicht auf die Fläche. Trotz umfassender Drainige (die auch funktioniert), stand beinahe wochenlang Wasser auf unseren Flächen. Wir wissen jetzt noch gar nicht, wie das mit der Getreidesaat aussieht, denn hier hat's schon wieder geregnet und wir können die Flächen höchstens zu Fuß begehen. "

0 antwortet: " Wir hier sind echt froh, daß es einmal einen Winter mit etwas mehr Niederschlag gibt. Um den "Grundwasserspiegel" wieder aufzufüllen, darf es noch weiter regnen und schneien. Wenn ich Bilder von Euch "oben" sehe, bekomme ich einen flauen Magen. Sollte das Wasser mal weg sein, dauert es dann lange, bist Ihr bearbeiten könnt? "

Doptrebo90 meint: " Ich halte von der ganzen Wetterjammerei nichts, außer es ist eben sehr extrem wie bei unseren Kollegen im Norden. Aber ob das schöne Wetter oder der Regen zwei Tage früher oder später kommen kann man sowieso nicht beeinflussen."

Und DWEWT ist nachdenklich: " Ich bin mir sicher, dass am 01.02.,fast egal wie der Bodenzustand sein wird, die Güllegespanne auf dem Grünland kreisen werden. Auch vor dem 15.Dez., waren noch Mistausbringer auf dem GL unterwegs. Die Fahrspuren sieht man jetzt noch sehr deutlich. Würde die Politik/ Verwaltung bei den Terminen etwas flexibeler und vor allem kurzfristiger handeln, könnten viele Nachteile vermieden werden. Die Natur lässt sich nun mal in kein starres System pressen. @ Fenja Ein Kollege hier ist in einer ähnlichen Situation. Er wartet auf Frost mit viel Sonnenschein am Tag, um den angedachten Silomais als Körnermais ernten zu können. Ansonsten wird es in diesem Jahr wohl sehr viel Sommergetreide geben. Wobei man schon jetzt kaum noch Saatgut bekommt."

Zustand der Ackerflächen