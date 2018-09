Zwei Landwirte erhalten Alternativen Nobelpreis

Einer der Preisträger ist der Bauer Yacouba Sawadogo aus dem afrikanischen Burkina Faso. Er erhält den Preis nach Aussage der Jury "für die Verwandlung von unfruchtbarem Land in lebendigen Wald und für die Weiterentwicklung von lokalem und indigenem Wissen zur Regeneration des Bodens".

Sawadogo gibt sein Wissen und Können in Bezug auf Bodenfruchtbarkeit an andere afrikanische Bauern weiter, bekämpft so den Hunger und unterstützt den Frieden in der Sahel-Zone.