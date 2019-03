Frauen sorgen zu wenig für die Zukunft vor

Oft bringen die Ehefrauen auch Geld in den Hof ein, beispielsweise zum Ausbau einer Immobilie. In dieser Situation sollten sie sich aber die Frage stellen, wem Wohnung oder Haus gehören – nämlich dem Hofeigentümer. Sind das aber weder sie noch ihre Ehemänner, dann investieren sie in fremdes Eigentum.

Und was passiert, wenn der Partner stirbt oder sich trennt? Gibt es keine vertraglichen Regelungen, wie beispielsweise die Vereinbarung eines Wohnrechtes, dann ist die Ehefrau auf dem Hof nur geduldet oder muss ausziehen. Natürlich fordert sie dann das Geld zurück, das sie in den Hof investiert hat. Doch welche eingebrachten Mittel? Hat sie dafür Nachweise?