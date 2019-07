Ein Testament widerrufen - so geht's

Aus diesem Grunde empfiehlt sich also, in einem Vorspann des Testamentes klar und unmissverständlich zum Ausdruck zu bringen, ob alle letztwilligen Verfügungen vollständig widerrufen werden sollen oder nicht. Kommt ein teilweiser Widerruf in Betracht, ist es meist sinnvoll, ältere letztwillige Verfügungen gänzlich zu widerrufen und in einem aktuellen Testament den letzten Willen in einer Urkunde - quasi aus einem Guss - neu zu verfassen.

Auf diese Weise lassen sich unschöne gerichtliche Auseinandersetzungen nach dem Tod des Erblassers vermeiden.