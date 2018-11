Wenn koreanischer Ginseng in Niedersachsen aufwächst

Ginseng aufsammeln per Hand

Zur Ernte Ende Oktober packt jedoch die komplette Familie – auch Henrike Rodemeiers drei Kinder - auf dem Feld mit an. Die weißen Wurzeln der Heilpflanze werden nach dem Roden behutsam und in purer Handarbeit in Körbe gesammelt. Dabei zeigt sich auch, woher der Beiname „Menschenwurzel“ rührt: Die Verzweigungen erinnern erstaunlich oft an eine menschliche Figur.

Wie kommt es, dass Panax ginseng, so der lateinische Name des echten Koreanischen Ginsengs, fernab der ostasiatischen Heimat am Rande der Lüneburger Heide wächst? „Unser Vater suchte in den 80er Jahren ein rentables Standbein für den landwirtschaftlichen Betrieb, und da ist er durch einen Artikel auf den Ginseng-Anbau gekommen“, erzählt Gesine Wischmann, die heute als Ginsengexpertin in Deutschland gilt.