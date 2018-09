Lüneburger Heide: Wolfsangriffe mit neuer Dimension

Am vergangenen Freitag tötete ein Wolf am Vormittag im Kiehnmoor in der Lüneburger Heide eine ausgewachsene Heidschnucke während des Hütebetriebs - obwohl der Schäfer mitsamt seiner drei angeleinten Hütehunde in der Nähe war. Der bemerkte den Angriff, als ihm einige Schafe aufgeregt entgegenliefen.