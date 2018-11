Auf dem französischen youtube.com-Kanal von MD Agrividéos zeigt ein aktueller Film einen JCB Fastrac 4220 in den Farben eines New Holland. Mit dabei sind außerdem die Press-Wickelkombination Göweil Variomaster und der Feldhäcksler Fr700 von New Holland, zwei 3-achsige Anhänger von Dezeure wie ein Fendt 724 und ein Fendt 826.

Die User zeigen sich begeistert und loben die Aufnahmen: "Magnifique", "Great Video" oder auch "Amazing" lauten die Urteile der Zuseher.