Ballungsräume ohne Bauern

Um nichts dem Zufall zu überlassen, hatte Ebersberger eine ganze Reihe von Stellungnahmen eingeholt, unter anderem vom Landwirtschafts­amt, das durchaus Bedenken äußerte. Letztendlich blieb das ohne Wirkung. Ebenso wie sein Versuch, einen politischen Beistand zu finden. Dabei machte er die Erfahrung, dass die Farbe der Partei egal ist. Das Verhalten war stets ähnlich. Meist wurden ein paar beschwichtigende Worte gefunden. Von einer Mandatsträgerin erhielt er sogar die Auskunft, es sei nichts geplant.

Kein Wunder also, dass Ebersberger mit dem Urteil hadert. Von den in Sonntagsreden oft zitierten bayerischen Weg findet er keine Spur in seinem Fall. Obwohl er mit seinen 23 Milchkühen zuzüglich Nachzucht da wunderbar reinpassen würde. Mit Spargelanbau und einem Hofladen, in dem er unter anderem Eier aus eigener Kleinhaltung vermarktet, hat er die Weichen dafür gestellt, dass er wirtschaftlich weiterhin überleben könnte.

Sein Sohn Thomas ist 17 Jahre alt und würde den Betrieb fortführen. „Nur solange Gericht solche Urteile fällen, kann ich ihm das nicht ruhigen Gewissens empfehlen“, sagt Ebersberger. Die Schule hat Thomas vor Kurzem mit dem mittleren Bildungsabschluss absolviert. Im September wird er eine außerlandwirtschaftliche Ausbildung beginnen.